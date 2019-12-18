«Яндекс» назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

Эксперты «Яндекса» составили список тем, которыми пользователи поисковика чаще всего интересовались в 2019 году.
В рейтинг попали события, явления и персоны, число запросов о которых превысило прошлогодний показатель.
Как сообщили в «Яндексе», из событий пользователей больше всего интересовали выборы президента на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), а также крушение лайнера Superjet в аэропорту Шереметьево.
Список самых популярных людей возглавил избранный в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский. За ним следуют японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, пользователей интересовали певица Билли Айлиш и актер Хоакин Феникс.
По данным исследования, сильный отклик у пользователей вызвали сообщения о смерти певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко. Всплеск интереса у россиян также вызвала информация о смерти музыканта Кита Флинта (группа Prodigy).
Из спортивных событий пользователей больше всего интересовали поединки бойцов смешанных единоборств: встреча Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, а также Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
В списке кинофильмов на первом месте оказалась российская картина «Т-34», за ней следуют «Джокер» и «Мстители: Финал». Самым популярным сериалом стала «Игра престолов».
При расчетах аналитики использовали данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.
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