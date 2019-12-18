В ДНР выпустили почтовую марку с портретом Сталина

«Почта Донбасса» выпустила марку и конверт первого дня, посвященные советскому вождю Иосифу Сталину.

«Госпредприятие «Почта Донбасса» открывает филателистическую серию «Великие люди» выпуском художественной почтовой марки №171 «Иосиф Виссарионович Сталин». Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты приурочен ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина», – говорится в сообщении госпредприятия, передает «Донецкое агентство новостей».

На марке изображен парадный портрет Сталина. Марка номиналом 39 рублей вышла тиражом 16 тыс. экземпляров. Конверт первого дня украшает ростовой портрет советского вождя на фоне московского Кремля. Конверты первого дня стоимостью 10 рублей выпущены тиражом 1,2 тыс. экземпляров.

Летом комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека возмутилась установкой памятников Сталину. Поводом послужили сообщения об установках памятников Сталину в различных населенных пунктах России.

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