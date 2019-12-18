Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов, а также опубликовали фото, на которых якобы запечатлены именно они.
Фото людей с камерами опубликованы на странице в Instagram, созданной для поддержки актрисы.
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На кадрах видно мужчину с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, находится Заворотнюк.
На других снимках запечатлен мужчина, снимающий медучреждение на профессиональную видеокамеру.
Близкие актрисы также рассказали о попытках журналистов подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии актрисы.
«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?», – отмечается в сообщении.
Ранее представители Заворотнюк, которая проходит лечение в одной из московских больниц, отреагировали на появившиеся сообщения о том, что из-за опухоли мозга ее якобы парализовало на всю жизнь.
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