Совбез заявил о подготовке ИГ вторжения в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в РФ группировка ИГИЛ, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше 2 тыс. боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан», – передает ТАСС слова Патрушева на проходящей в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.
По его словам, конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.
Напомним, в начале октября Патрушев сообщил, что на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
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