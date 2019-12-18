Автоновости: Новая Kia Optima получила полный привод

Kia объявила спецификации новой Optima (она же К5) для глобального рынка. Седан начали рассекречивать несколько недель назад, и только теперь стало известно, каким оружием Kia Optima будет воевать, допустим, с Toyota Camry. Оказалось, что подготовили «Оптиму» для схватки весьма основательно.

После смены поколения высота седана стала меньше на 20 мм (до 1445 мм), длина увеличилась на 50 мм (до 4905 мм), а ширина – на 25 мм (до 2850 мм). Колесная база больше на 45 мм и составляет 2850 мм. Новый К5/Optima – самый длинный, широкий и приземистый за всю историю модели.

Объявлено, что за пределами домашнего рынка – например, в Северной Америке – базовым мотором для седана станет четырехцилиндровый турбомотор семейства SmartStream объемом 1,6 л. Развивать он будет 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента.

Будет и несколько вариантов атмосферного 2-литрового бензинового мотора. Стартовый 2,0 MPI с распределенным впрыском топлива — на 152 л.с. и 192 Нм. Мотор с системой регулировки высоты подъема клапанов CVVL выдает уже 160 л.с. и 196 Нм. Двигатель объемом 2,5 л с непосредственным впрыском топлива GDi развивает 194 л.с. и 246 Нм.

Однако будет у седана и "подогретая" модификация GT со спортивным обвесом и 19-дюймовыми колесами, для которой подготовили турбированный двигатель того же 2,5-литрового объема. Отдача мотора заявлена на уровне 290 л.с. и 422 Нм. Двигатель оснащается двойной системой впрыска: на малых оборотах используется распределенный впрыск MPI, на высоких задействуется система непосредственного впрыска GDI, а в промежуточных режимах обе эти системы работают в комбинированном режиме.

Все двигатели в стандартном исполнении агрегатируются с 6- или 8-ступенчатой автоматами. А вот турбодвигатель 2,5 T-GDI будет сочетаться только с "роботом" 8DCT, с которым разгон до 100 км/час занимает 6,6 секунды.

Кроме того, впервые в истории модели в Kia анонсировали для "Оптимы" и систему полного привода. В обычных режимах движения седан будет переднеприводным, но, к примеру, при активном разгоне или пробуксовке многодисковая муфта подключает на помощь задние колеса. К слову, у главного конкурента в лице Toyota Camry полный привод тоже недавно появился.

В список оборудования для Kia Optima обещано включить 12,3-дюймовую приборную панель, мультимедийную систему с 10,2-дюймовым экраном и голосовым управлением, 8-дюймовый проекционный дисплей, атмосферную подсветку салона и акустику Bose, множество водительских ассистентов вплоть до системы полуавтономного управления 2 уровня и даже возможность дистанционно "рулить" седаном на парковке.

Российский офис Kia заявил, что продажи К5/Optima на экспортных рынках начнутся в первой половине 2020 года. Но дата старта на российском рынке и агрегаты для нашей страны пока не определены.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении […]