Мнение: Всё для фронта… Всё для Победы… Даже свой Дом…

Как известно, следующий год – юбилейный, наша страна будет праздновать 75 лет…

Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой большой даты хочетсяпочаще вспоминать о мужестве и героизме нашего великого народа в борьбе с фашизмом.

Вот одна из удивительных историй, свидетельствующих о жертвенном подвиге человека на войне, иногда решающего очень многое.





В этот день 17 декабря 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой танкисты первой гвардейской танковой бригады, преследуя противника, начали строить мост через подмосковную реку Маглушу в районе села Новопетровское Истринского района.

Для завершения строительства не хватало необходимого материала, а времени на его доставку не было. В сложившейся ситуации на помощь пришли местные жители — мать и сын Кузнецовы. Они отдали танкистам свой бревенчатый дом для строительства моста, а сами остались жить в маленьком сарайчике.

11-летний Петя Кузнецов, который до этого видел, где отступающими немцами были установлены мины, провел советские танки через минное поле, получив при этом сильную контузию: накрыло миномётным огнём.

После освобождения Подмосковья мать и сын Кузнецовы были награждены орденами Отечественной войны, а сельсовет построил им новый дом. Сегодня на этом доме — мемориальная доска в память о подвиге простых советских людей.

Как это было…

Советские войска стремительно продвигались вперёд. На одном из участков фронта действовала танковая бригада генерал-майора Катукова. Догоняли врага танкисты.

И вдруг остановка. Взорванный мост впереди перед танками. Случилось это на пути к Волоколамску в селе Новопетровском. Приглушили танкисты моторы. На глазах уходят от них фашисты. Выстрелил кто-то по фашистской колонне из пушки, лишь снаряды пустил по ветру.

— Ауфвидерзеен! Прощайте! — кричат фашисты.

— Бродом, — кто-то предложил, — бродом, товарищ генерал, через речку.

Посмотрел генерал Катуков — петляет река Маглуша. Круты берега у Маглуши. Не подняться на кручи танкам.

Задумался генерал.

Вдруг появилась у танков женщина. С нею мальчик.

— Лучше там, у нашего дома, товарищ командир, — обратилась она к Катукову. — Там речка уже. Подъём положе.

Двинулись танки вперёд за женщиной. Вот дом в лощине. Подъём от речки. Место здесь вправду лучше. И всё же… Смотрят танкисты. Смотрит генерал Катуков. Без моста не пройти тут танкам.

— Нужен мост, — говорят танкисты. — Брёвна нужны.

— Есть брёвна, — ответила женщина.

Осмотрелись танкисты вокруг — где же брёвна?

— Да вот они, вот, — говорит женщина и показывает на свой дом.

— Так ведь дом! — вырвалось у танкистов.

Посмотрела женщина на дом, на воинов…

— Да что дом — деревяшки-полешки. То ли народ теряет… О доме ль сейчас печалиться, — сказала женщина. — Правда, Петя? — обратилась к мальчику. Затем снова к солдатам: — Разбирайте его, родимые.

Не решаются трогать танкисты дом. Стужа стоит на дворе. Зима набирает силу. Как же без дома в такую пору?

Поняла женщина:

— Да мы в землянке уж как-нибудь. — И снова к мальчику: — Правда, Петя?

— Правда, маманя, — ответил Петя.

И всё же мнутся, стоят танкисты…

Взяла тогда женщина топор, подошла к краю дома. Первой сама по венцу ударила.

— Ну что ж, спасибо, — сказал генерал Катуков.

Разобрали танкисты дом. Навели переправу. Бросились вслед фашистам. Проходят танки по свежему мосту. Машут руками им мальчик и женщина.

— Как вас звать-величать? — кричат танкисты. — Словом добрым кого нам вспоминать?

— Кузнецовы мы с Петенькой, — отвечает, зардевшись, женщина.

— А по имени, имени-отчеству?

— Александра Григорьевна, Пётр Иванович.

— Низкий поклон вам, Александра Григорьевна. Богатырём становись, Пётр Иванович.

Догнали танки тогда неприятельскую колонну. Искрошили они фашистов. Дальше пошли на запад.

Отгремела война. Отплясала смертями и бедами. Утихли её сполохи. Но не стёрла память людские подвиги. Не забыт и подвиг у речки Маглуши.

Поезжай-ка в село Новопетровское. В той же лощине, на том же месте новый красуется дом.

Петляет река Маглуша. Стоит над Маглушей дом. С верандой, с крылечком, в резных узорах. Окнами смотрит на добрый мир.

(Сергей Алексеев. Рассказы о Великой Ответственной войне. Рассказ «Дом»).

Надпись на доме: «Александре Григорьевне и Петру Ивановичу Кузнецовым за подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной войны».





Источник https://mywebs.su/blog/people/…

Источник: Конт

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