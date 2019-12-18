Мнение: А где же предателям теперь харчеваться то

Свершилось страшное, русофобам перестали просто так выдавать президентские гранты на поливание России помоями.

Яростнее всех негодует престарелая гнида Лев Пономарев. И тут со слов Путина, зачитывающего справку по Пономареву, мы узнаем, что помимо грантов, государство предоставляло им помещения и даже коммуналку оплачивало:

– …Теперь по поводу господина Пономарёва. Вы знаете, я уже об этом сказал, хочу повторить ещё раз, он и президентские гранты получал, его организация существует на площадях, выделенных Москвой бесплатно, коммунальные услуги не платит, за электричество не платит. Значит, это прямая поддержка его деятельности. И пусть бы занимался правоохранительной деятельностью.

— Зачем ему встречаться с японскими дипломатами и обещать посреднические услуги в деле передачи Японии островов Курильской гряды? Это что такое? Это правозащитная деятельность, что ли? Или поддерживать во все лопатки правительство Соединённых Штатов в их позиции по Крыму. У него есть своя позиция по Крыму – замечательно. Что поддерживать другие правительства? Вот о чём речь.

— Он получил, насколько мне известно, орден за заслуги польского правительства. Может быть, у него есть какие-то заслуги и перед российским народом? Наверное, есть. Но из того, что я перечислил, переговоры по Курильским островам и прочее, нельзя отнести к заслугам перед русским народом.

В интервью сам Пономарев признается, что те же президентские гранты регулярно получал последние 8 лет. То есть НКО из глубинки, помогающее детям или старикам, грант получить не может, а этим вырожденцам и русофобам денег исправно отсыпают каждый год. Потому как ни к конкуренции, ни к какому то соперничеству за гранты они не готовы, «просто дайте денег». Если не дали — «кровавый режим нас боится», если дали, обличаем кровавый режим. Феерия!

Источник: Конт

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