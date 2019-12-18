Астафьева позироваа в одежде из перьев

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, черно-белого фотосета.

«Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне», – написала она.

Астафьева позировала в черной одежде из перьев для некоторых снимков, для других – в одежде, украшенной бахромой.

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By @anka_fateeva #style @boudoirlingeriestore @atelierbordelle

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 17 Дек 2019 в 1:27 PST

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Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне * Спасибо за все прекрасное, что вы делаете..

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 15 Дек 2019 в 11:28 PST

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Так мы красиво познакомились с @anka_fateeva Удивительный фотограф и душа) Я думала, что мои ожидания в плане фотографии уже закончились… Но, ты доказываешь каждый раз обратное… Люблю #style @velia_brant

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 15 Дек 2019 в 11:19 PST

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By @anka_fateeva #Style @nazardidyk

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 17 Дек 2019 в 1:55 PST

Автор снимков – Анка Фатеева.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.». В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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