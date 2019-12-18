В Харьковской области правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в РФ

Украинские правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в Россию. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время досудебного расследования следствие выявило, что группа неустановленных лиц предоставляет услуги по перевозке товаров без таможенного оформления.

«10 декабря 2019 года в ходе обысков изъято более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности», –говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте товара.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении […]