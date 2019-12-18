В Харьковской области правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в РФ

Украинские правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в Россию. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Во время досудебного расследования следствие выявило, что группа неустановленных лиц предоставляет услуги по перевозке товаров без таможенного оформления.
«10 декабря 2019 года в ходе обысков изъято более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности», –говорится в сообщении.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте товара.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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