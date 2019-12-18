Следователи разрешили защите подозреваемых ознакомиться с частью материалов по делу об убийстве Шеремета

Следователи предоставили для ознакомления защите подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета материалы следствия, разглашение которых не противоречит действующему законодательству, сообщила 17 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

«17 декабря следователи Нацполиции встретились с представителем лиц, являющихся фигурантами уголовного производства… Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования», – сказано в сообщении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь, по версии правоохранителей, занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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