Минобороны назвало сроки принятия на вооружение стратегического ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение ВКС до конца действующей госпрограммы вооружений, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В соответствии с государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире. На вооружение стратегических ядерных сил поступят: ракетные подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Оборона России» слова Криворучко.

Он добавил также, что в войска противовоздушной и противоракетной обороны поступили и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (типа «Воронеж») и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями (ЗРС С-350, С-400 и С-500).

Криворучко рассказал также, что Минобороны РФ до конца года заключит новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

«Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России», – сказал он.

По словам замминистра, в первом полугодии 2019-го Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А.

«Стоимость серийного самолета до 2020 года признана экономически обоснованной», – отметил Криворучко.

Всего Минобороны получило три серийных Ил-76МД-90А, до конца года планировалось передать еще два самолета.

Напомним, в феврале сообщалось, что определены облик и характеристики ПАК ДА. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проекте самолета.





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