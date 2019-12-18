В МВД создали группу по пресечению правонарушений наркополицейскими

18.12.2019, 10:26, Новости дня

МВД создало в Главном управлении собственной безопасности (ГУ СБ) группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских, сообщили в ведомстве.

«В структуре ГУ СБ МВД РФ в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков», – передает ТАСС сообщение министерства.

Служба собственной безопасности была создана в системе МВД ровно 24 года назад. В МВД отметили, что одним из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности является пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, в августе 2016 года московские наркополицейские создали спецотдел по борьбе с распространением наркотиков в ночных клубах. 



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