Корпорация Apple создала патент на подэкранный Touch ID

18.12.2019, 10:21, Разное

Корпорация Apple создала патент на подэкранный Touch ID, подлежащий установлению под дисплеями гаджетов. Оптические сканеры отпечатков пальцев уже применяются в 16-дюймовых MacBook Pro.
На данный момент почти все устройства организации оснащены подобными сенсорами. В ноутбуке, презентованном корпорацией в октябре этого года, она стала использовать оптические сканеры, которые тоже можно установить под сенсорный экран.

Кроме этого, в патенте присутствует описание подключения дисплея к специальному подэкранному контроллеру Touch ID. Согласно неподтвержденной информации, Apple представит смартфон с этой технологией в 2021 году.



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