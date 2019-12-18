Мнение: Тот самый концерт: провал или нет?

Оказывается, когда зимой-весной уходящего года с нами прощалась Аллочка Пугачёва, она сняла ещё и фильм о себе.

Все наивно подумали: ради денег. Снимет, покажет в регионах, чуть-чуть ещё заработает. Но как выяснили корреспонденты НТВ, фильм полностью провалился в прокате — он не нужен ни преданным фанатам-пенсионерам, ни вообще никому.



Несите ваши денежки, иначе быть беде! Фото: Соцсети

И вот как бы назрел скандал — фильм Пугачёвой о Пугачёвой не вылез из минусов. Представители Аллы орут, что заработали 30 миллионов рублей, а представители прессы их ловят на лжи.

Всё по законам жанра — одни обвиняют других, но обе стороны — лохи. Они так и не въехали, на чём заработала хитрая бабка.

У Пугачёвой, конечно, вообще не было цели заработать на фильме в прокате. Как такое возможно, спросит наивный обыватель, а я объясню, мне не жалко!

Схема, на мой скромный взгляд, выглядит жутко и в духе нашего времени. Ну, как с концертом — вы помните? — госкорпорация Вертолёты России заплатила за концерт Пугачёвой 40 миллионов рублей.

Мы с вами все возмущались: как такое возможно? Неужели у госкорпорации не получилось потратить деньги на что-нибудь более стоящее?

Так и с фильмом — видимо, нашёлся какой-нибудь государственный спонсор. Например, МинКульт, финансирующий заведомо убыточное кино. Они говорят, что нужно поддерживать российское достояние, а Аллочка — чем вам не достояние ширнармасс? — она наше всё.

Так вот, денег на фильм «Тот самый концерт» кто-то дал. Всем заплатили: и операторам, и костюмерам, и осветителям. И, конечно же, главной героине фильма — зря, что ли, на сцене пыхтела? — ей дали основной гонорар из денег кем-то щедро отстёгнутых.

И — всё, зайки, и всё.

Что там будет с кино в прокате, никого ровным счётом не колыхало. Да пусть хоть никто не посмотрит, пусть на сеанс не придёт ни одного зрителя, деньги уже попилены, и все очень довольны.

Представители Пугачёвой орут, что это кино — не для тупой толпы, оправдывая этим плохие сборы. Вот вам, дословно:

«В фильме звучат десять новых песен! Как и всё творчество Аллы Пугачевой это шикарный, качественный материал для людей с мозгами. Для тех кто любит не только слушать музыку в три притопа, в два прихлопа как фон, а сопереживать и проживать каждую песню с любимой певицей».

Серьёзно? Вот этот вот бронхиальный голос на фонограме — «качественный материал для людей с мозгами»? Самим не смешно?

Впрочем, саму Алку нельзя назвать дурой. Молодец, ничего не скажешь! Хорошо поимела придурков. Вот только жаль — за наш с вами счёт. Уж лучше бы эти деньги пошли на строительство новой больницы или на зарплату учителей, а не на покупку гражданства Кипра всей для большой и немного странной семьи певицы.

Или нет? Как вы считаете? Молодец Алла, что умеет пилить ваше бабло?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении […]