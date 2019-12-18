Пришлось жениться: бывший муж раскрыл тайну брака с Пугачевой

Мэтр российского

кинематографа стал вторым супругом Примадонны. Он

рассказал, как познакомился со своей будущей женой, с которой прожил в браке с

1977 по 1980 год.

Однажды

Стефановичу позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он сказал, что у него есть очень

талантливая певица, но в ее жизни все

идет наперекосяк, и попросил ей помочь. Режиссер поинтересовался, симпатичная ли

она, на что получил утвердительный ответ.

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