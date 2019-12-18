Пришлось жениться: бывший муж раскрыл тайну брака с Пугачевой

18.12.2019, 10:18, Разное

Мэтр российского
кинематографа стал вторым супругом Примадонны. Он
рассказал, как познакомился со своей будущей женой, с которой прожил в браке с
1977 по 1980 год.

Однажды
Стефановичу позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он сказал, что у него есть очень
талантливая певица, но в ее жизни все
идет наперекосяк, и попросил ей помочь. Режиссер поинтересовался, симпатичная ли
она, на что получил утвердительный ответ.

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