ГСЧС предупредила о тумане и ветре в Украине 18 декабря

18 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В течение суток 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей – туман, видимость 200–500 м», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Карпатах ожидаются порывы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление в Украине на текущей неделе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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