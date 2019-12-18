Убийство Шеремета. Информация о расхождении результатов экспертиз по подозреваемым не соответствует действительности – полиция

Информация о расхождении результатов экспертиз в отношении подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета не отвечает действительности, сообщила 17 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом», – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что впоследствии следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, и назначили необходимые экспертизы.

«Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В этих официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы. Следователи Нацполиции предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию», – продолжили в Нацполиции.

Правоохранители призвали стороны уголовного процесса, журналистов и общественность «не искажать озвученную ранее официальную информацию» о расследовании убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

В тексте подозрения Кузьменко указано, что она не только закладывала, но и дистанционно привела взрывчатку в действие после того, как увидела, что Шеремет сел в машину. Однако Аваков заявил, что следствие точно не знает, кто «нажимал кнопку». Он подчеркнул, что это было «многофакторное преступление».

Глава МВД говорил, что Бирча называли «специалистом номер один во всем мире». По словам Авакова, выводы британского эксперта подтверждают результаты исследований, проведенных украинскими специалистами.

При этом журналисты проекта «Слідства.Інфо» сообщили, что выводы Бирча противоречат экспертизам, проведенным в Украине. В сюжете проекта, вышедшем в эфир 16 декабря, указано, что четыре эксперта по делу об убийстве Шеремета, среди которых Бирч, подписали заключения, противоречащие друг другу.

По данным расследователей, экспертиза Бирча свидетельствуют о том, что проводить «разведку», минировать и взрывать автомобиль журналиста Шеремета могла одна женщина. По мнению эксперта, сходство женщины – «разведчицы», которая фотографировала камеры в районе места преступления, и женщины, минировавшей автомобиль Шеремета, оценивается как «умеренные доказательства в подтверждение». Бирч также оценил сходство женщины, которая закладывала взрывное устройство под авто, с женщиной, приводившей бомбу в действие утром 20 июля. Согласно выводам эксперта, сходство «разведчицы» и женщины, которая активировала взрывное устройство, оценивается как «умеренно весомые доказательства в подтверждение».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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