Обновленный кроссовер Hyundai Creta продается хуже предшествующей версии

Южнокорейская компания Hyundai в октябре стартовала продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Производитель не скрывал, что новинка должна оказаться весьма востребованной на рынке, однако реальный спрос оказался существенно ниже. В прошлом месяце удалось продать 4,6 тысячи новых кроссоверов Creta, тогда как годом ранее эта цифра была на 35 процентов меньше. Кроме того, специалисты высказали предположения, что данная ситуация связана с примененным дизайном, а также увеличенной ценой на автомобиль.

Модель получила модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику, а также спортивный руль и ряд других опций. Вместе с тем разработчики также применили в автомобиле увеличенный мультимедийный дисплей. Под капотом установлен 1,5-литровый агрегат на 115 л.с. мощности.

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