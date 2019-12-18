Назван самый опасный день в году

Доктор медицинских наук и руководитель отдела Московского НИИ психиатрии имени Сербского Александр Немцов заявил, что самым «криминальным» днем года является 1 января. Специалист отметил, что если в обычный будний день в России совершают около 67 убийств, то в эту дату жизни лишают свыше 150 человек, сообщает «Москва 24».

Кроме того, в первые две недели нового года происходит наибольшее количество алкогольных психозов. Число убийств повышается и в другие праздники – 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Но даже в сумме они уступают первому дню года по показателям смертельных преступлений.

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