«Вперед». Вышел второй трейлер мультфильма с озвучкой Холланда, Прэтта и Спенсер. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 18 декабря, из Министерства здравоохранения увольняются сотрудники, которые были лояльны к экс-руководству во главе с бывшей и.о. министра Уляной Супрун, сообщает «TheБабель». «За эти 100 дней [работы правительства] уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда […]
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