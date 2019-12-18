Дочь умирающей от рака Анастасии Заворотнюк подвела больную мать

Тогда ее родительница гордо заявила о маленькой победе своей наследницы. Она рассказала, что Аня с подругой все – от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов и пошива – делают сами.
«Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо – первая коллекция разошлась на ура. Как мама горжусь своей девочкой. Только вперед, дальше – больше!», – уверенно высказалась Заворотнюк.
Вот только любимая дочь так и не смогла оправдать ожиданий матери. Ее бизнес прогорел. Недавно девушка объявила, что больше не причастна к магазину одежды, сообщает «Комсомольская правда».
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А накануне появилась информация, что закрывается само выставочное пространство, в котором располагался шоурум. К слову, помещение находилось на втором этаже здания на Малой Бронной. Оно было тщательно спрятано от покупателей во дворах.
Возможно, это и послужило причиной тому, что бизнес развалился – маленькая проходимость и завышенные цены на еще нераскрученный бренд дали о себе знать. Также магазину явно не хватало рекламы, весь поток шел исключительно благодаря странице Анны, которая выступала и в качестве модели.
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