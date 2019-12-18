Женившемуся на Брухуновой Евгению Петросяну репортеры не дают свободно дышать

18.12.2019, 10:04, Разное

Евгений Петросян в начале декабря женился на Татьяне Брухуновой и теперь его преследуют репортеры. Как сказал комик, они не дают ему свободно дышать.
Новость о свадьбе еще никому не известной ассистентки знаменитости вызвала большой ажиотаж в прессе, из-за чего юмористу теперь не дают прохода. Петросян посетовал на приставучих журналистов, а накануне пояснил о неприятной ситуации. Во время посещения культурного мероприятия супруг Брухуновой столкнулся с преследованиями репортеров. Дошло даже до того, что представители СМИ ходят следом за Евгением Вегановичем, стараясь пересечься с ним. Другими словами, они не дают звезде дышать.

«Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы», — вспомнил артист.

Евгений Петросян призвал обнаглевших корреспондентов оставить в покое его личную жизнь и его самого. Он ясно дал понял, что комментировать свадьбу с молодой помощницей не будет. Примечательно, что избранница комика оказалась не в лучшем положении, хотя репортеры не ходят за ней по пятам. Против Брухуновой началась жестокая травля в соцсетях, и иногда она отвечает на критику подписчиков.



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