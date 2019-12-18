Повышает ли сахар артериальное давление? Зависит от продуктов

Сахар, который содержится в здоровой пище, не связан с риском повышения артериального давления. Более того, здоровая пища, содержащая его, обладает защитными свойствами. К такому выводу пришли канадские ученые, опубликовавшие новую работу в Journal of the American Heart Association. Научный обзор объединил результаты 26 исследований, общее число участников которых составило 930677 человек.

Исследователи обнаружили, что сахаросодержащие напитки связаны повышением артериального давления на 10%, тогда как фрукты, небольшое количество натурального фруктового сока, а также молочные и цельнозерновые продукты с умеренным количеством добавленного сахара защищают от гипертонии.

«Продукт питания имеет значение. Многие диетические рекомендации по сахару основаны на доказательствах вреда сахаросодержащих напитков, но мы не должны обязательно экстраполировать это на цельные фрукты, нежирный йогурт или цельнозерновую кашу, содержащую сахара», – рассказал Джон Сивенпайпер (John Sievenpiper), ведущий автор исследования.

Диета DASH, рекомендованная при гипертонии, включает в себя цельные фрукты, натуральные фруктовые соки и овощи, обезжиренные молочные продукты, в том числе подслащенный йогурт, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи. Также она предусматривает снижение количества мяса, сахаросодержащих напитков и сладостей в рационе.

Как отметили исследователи, от нормативных ограничений на конкретные питательные вещества произошел переход к более широким схемам питания, в которых основное внимание уделяется цельным, необработанным продуктам. Этот современный подход также допускает умеренное количество жира, сахара и соли.

«Продукты – это больше, чем их питательные вещества. Они представляют собой сложные матрицы, и мы не можем просто предсказать эффект, который пища будет производить на основе одного питательного вещества», – резюмировал Сивенпайпер.

Ученые призывают к дополнительным исследованиям сахара и сердечно-сосудистых заболеваний, но полученные результаты четко сигнализируют о связи сахаросодержащих напитков с повышением риска гипертонии, тогда как цельные фрукты и питательные продукты с умеренным количеством добавленного сахара могут быть элементами здорового питания.

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