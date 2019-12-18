Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,1% – до уровня 3012 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1517 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 18 декабря, из Министерства здравоохранения увольняются сотрудники, которые были лояльны к экс-руководству во главе с бывшей и.о. министра Уляной Супрун, сообщает «TheБабель». «За эти 100 дней [работы правительства] уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда […]
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