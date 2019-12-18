В Омске избили главного редактора сайта «Глагер»

Главного редактора омского сайта «Глагер» Константина Скачкова избили неизвестные. Об этом он рассказал на страницах своего издания.

Региональное управление МВД начало проверку по факту нападения.

По словам Скачкова, на него напали, когда он возвращался домой с работы. «Били сильно, но не долго, очевидно поэтому и выжил. Не взяли ничего, деньги, часы, телефон все на месте», — написал он. Скачков рассказал, что у него «подбиты глаза, нет пары зубов, гематомы».

Скачков не исключает, что нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью. «Мне неоднократно высказывали недовольство моими публикациями, особенно последнее время», — пояснил он в беседе с «Сибирь. МБХ медиа».

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