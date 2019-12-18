Loboda опубликовала архивное фото со старшей дочерью

18.12.2019, 9:54, Новости дня

Строящая карьеру в РФ 37-летняя украинская певица Loboda в Instagram опубликовала архивное фото со старшей дочерью Евой.

«Праздник к нам спешит» – написала она.

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праздник к нам спешит…. *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 16 Дек 2019 в 11:58 PST

Ева родилась 9 апреля 2011 года. Она дочь певицы Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым исполнительница рассталась в 2014 году.

Вторую дочь, Тильду, певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну приписывают ее отцовство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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