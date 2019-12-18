Продажи кроссовера Nissan Qashqai в ноябре выросли на 7 процентов

Японская компания Nissan в прошлом месяце продала меньшее количество автомобилей на российском рынке, чем в октябре.

Всего за ноябрь местные представительства марки реализовали на отечественном рынке около 5,1 тысяч новых машин, что на 32 процента меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Также сообщается, что за период с января по ноябрь 2019 года уровень продаж составил около 56,6 тысяч новых машин, что также на 22 процента уступает результатам за прошлый год.

Среди всех автомобильных брендов на российском рынке компания Nissan занимает восьмую строчку в рейтинге по числу продаж. Доля бренда на рынке РФ достигла 3,6 процентов. Наибольшим спросом у россиян пользуется модель кроссовера Nissan Qashqai, проданного в количестве 2,4 тысяч автомобилей.

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