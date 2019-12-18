Обновленный кроссовер Audi Q7 выходит на рынок США

В начале нынешнего года на европейском рынке появилась обновленная версия кроссовера Audi Q7, который также будет доступен на американском рынке.
Уже к концу 2019 года немецкий автомобильный бренд намерен стартовать продажи автомобиля на территории США. Напомним, кроссовер Audi Q7 получил стильные бампера, обновленную головную оптику, а также модернизированную решетку радиатора. В числе продвинутых опций также значится цифровая приборная панель с двумя экранами, мульти-руль, третий ряд сидений и другие новшества.
Из технических параметров Audi Q7 известно, что под капотом кроссовера использовали 3-литровый бензиновый мотор с мощностью 335 л.с. Также здесь применили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон до 100 км в час осуществляется за 5,7 секунд несмотря на габариты и вес кроссовера. Стартовая комплектация оценена производителем в 60,8 тысяч долларов.
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