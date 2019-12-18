Наука: Биохимия мозга всеми силами пытается помешать полным людям похудеть

Наверняка среди наших читателей есть не только стройные и подтянутые спортсмены, но также и люди пышных форм. И я уверен, многие из них так или иначе пытались сбросить лишний вес при помощи изнуряющих спортивных тренировок.

Недавно учёные из Национального института здравоохранения США выяснили, что полным людям гораздо сложнее двигаться не только из-за лишнего веса, но ещё и из-за биохимии мозга, которая лишает их удовольствия от занятий спортом. Подтверждением данной теории стали результаты экспериментов, продемонстрировавшие удивительные результаты в лабораторных условиях.

Руководитель этих исследований Алекксай Кравитц ранее длительное время изучал болезни мозга. Переключившись на сферу, связанную с излишним весом, учёный удивился тому, насколько много общего в поведении лабораторных мышей с Альцгеймером и ожирением. Всё это подтолкнуло учёного к мысли о том, что низкая двигательная активность мышей связана с ошибками в работе нейромедиатора дофамина. Именно это вещество позволяет получать удовольствие от тех или иных совершаемых нами процессов.

Для проведения эксперимента были сформированы две контрольные группы лабораторных мышей. Одну 18 недель подряд кормили очень жирной пищей, а другую – здоровой. К концу первого месяца эксперимента мыши из первой группы стали двигаться ощутимо меньше. При этом снижение активности произошло задолго до того, как они набрали большую часть излишнего веса. Так что дело здесь было определённо не в увеличивающейся тучности животных. Исследователи провели контрольные замеры содержания шести основных факторов сигнального пути дофамина и обнаружили у толстеющих мышей пониженное содержание одного из белков-рецепторов дофамина D2.

Именно это изменение привело к тому, что грызуны потеряли желание двигаться, считают учёные. Белок D2 никак не влияет на набор лишнего веса, он сказывается исключительно на двигательной активности мыши. Примерно то же самое, считают учёные, происходит и с тучными людьми. Когда мы набираем вес, наш мозг просто не желает совершать дополнительные движения. О каком уж тут спорте можно говорить, когда даже до любимого холодильника дойти порой и то лень. Нужна невероятная воля к победе, чтобы одержать верх над биохимией мозга и всё-таки решиться на сброс веса.

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