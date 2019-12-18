Родители помирились с отрезавшим ученику челку педагогом

Мама восьмиклассника из города Палласовка Волгоградской области, которому учитель в школе подрезала челку, помирилась с педагогом.
Мама ученика сообщила, что они с мужем не имеют претензий к учителю их сына Гульнаре Мунтаевой, передает РИА «Новости».
«Мы уже помирились с учителем. Она извинилась, проблем больше нет», – сказала женщина, добавив, что не будет добиваться увольнения педагога.
Директор школы Лидия Авдощенко сообщила, что «по результатам служебной проверки учителю объявлен выговор».
Ранее сообщалось, что учительница русского языка в одной из школ города Палласовка отрезала школьнику челку, чтобы «обозначить длину» приемлемой стрижки.
До этого занимающийся футболом четвероклассник в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал мальчик. Однако директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.
Конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Минпросвещения.
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