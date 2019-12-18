Сотрудники ГИБДД Казани оштрафовали Деда Мороза

Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Дедом Морозом, на водителей составлено шесть протоколов за опасное вождение, информирует муниципальная служба полка ДПС Казани.
«В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом, фиксирующим свое передвижение на модный смартфон. Данный автомобиль и сани с «дедушкой» 1997 года рождения были остановлены инспекторами ДПС при содействии муниципальных служащих у ТЦ «Кольцо», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На водителя и «дедушку» за опасное вождение и умышленное создание помех для движения других участников дорожного движения было составлено шесть протоколов на общую сумму 13,5 тыс. рублей.
Напомним, ранее директора ДК под Владимиром оштрафовали за спектакль с беременной Снегурочкой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный российский актер Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в шоу одного из блогеров. Однако по дороге на съемки звезде не понравилось отношение к нему таксиста, на что он молчать не стал и обрушился на житель нецензурной бранью. алексей Панин в итоге предложил таксисту обратиться в полицию и там описать все произошедшее, а […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Не люблю и не хочу своего мужа» / 14 ноября
- Асмус решилась на смелый эксперимент / 21 ноября
- Мнение: Дед и елка / 28 ноября
- Наука: Клеточное перепрограммирование замедлило старение / 13 декабря
- Фигуристка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе / 22 ноября
- Телеведущая Екатерина Андреева откровенно о разводе с мужем / 12 ноября
- «Я ей горжусь!»: Харламов высказался о сексе Асмус с другим / 27 октября
- Участница шоу «План Б» рассказала о Тимуре Батрутдинове и Ольге Бузовой после расставания / 2 декабря