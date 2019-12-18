Сотрудники ГИБДД Казани оштрафовали Деда Мороза

18.12.2019, 9:37, Новости дня

Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Дедом Морозом, на водителей составлено шесть протоколов за опасное вождение, информирует муниципальная служба полка ДПС Казани.

«В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом, фиксирующим свое передвижение на модный смартфон. Данный автомобиль и сани с «дедушкой» 1997 года рождения были остановлены инспекторами ДПС при содействии муниципальных служащих у ТЦ «Кольцо», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На водителя и «дедушку» за опасное вождение и умышленное создание помех для движения других участников дорожного движения было составлено шесть протоколов на общую сумму 13,5 тыс. рублей.

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