«Незаконная попытка государственного переворота». Трамп накануне голосования по импичменту написал демократам письмо

Накануне голосования в Палате представителей по резолюции об импичменте президента США Дональд Трамп направил резкое письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обвинил руководство Демократической партии в том, что оно ведет «открытую войну против американской демократии», подчеркнув, что против него предпринята попытка переворота.

«Все, включая вас, знают, что происходит, – написал президент. – Выбранный вами кандидат потерпел поражение на выборах в 2016 году… Ваша партия не смогла пережить поражение. Поэтому три последних года вы пытаетесь аннулировать результаты голосования».

Действия демократов, стремящихся отстранить его от власти, Трамп назвал «незаконной попыткой… государственного переворота». Организаторы импичмента, по мнению президента, потерпят поражение в день выборов.

Трамп подчеркивает, что статьи импичмента, выдвинутые против него Юридическим комитетом, не соответствуют каким-либо стандартам теории и толкования Конституции и юриспруденции.

По словам президента, его оппоненты используют процесс импичмента, чтобы отвлечь внимание американцев от его достижений, в том числе, устойчивого экономического роста и рекордно низкой безработицы. «Суд истории для вас будет беспощаден», – предупреждает он спикера Палаты представителей.

Письмо Трамп направил Нэнси Пелоси за несколько минут до того, как она сообщила о том, что Палата представителей проголосует 18 декабря по двум статьям импичмента, в которых содержатся обвинения в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. В своем письме коллегам по Палате представителей она написала о необходимости «выполнить клятву поддерживать и защищать Конституцию от всех врагов, внутренних и внешних». Пелоси назвала письмо президента «нелепым».

18 декабря Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрит обе статьи импичмента. Прямую трансляцию голосования c переводом на русский язык телеканал Настоящее Время покажет в 19.00 по московскому времени.

Затем дело передадут в Сенат, который рассмотрит обвинения президенту, одобренные Палатой представителей, и решит, заслуживает ли он отстранения от власти. Наблюдатели предсказывают, что сторонникам импичмента не удастся получить в Сенате двух третей голосов сенаторов, необходимых для лишения президента власти.

Дело об импичменте началось с того, что осведомитель в американских спецслужбах в середине 2019 года заявил своему руководству, что, по его мнению, Трамп злоупотребляет властью президента. Теперь демократы предполагают, что Трамп при помощи своей команды давил на правительство Украины ради личной политической выгоды.

Республиканцы поддерживают президента и называют процесс импичмента фарсом, зрелищем, охотой на ведьм. Многие из них считают, что в 2016 году правительство Украины работало против Трампа, и сегодня эта коррумпированная страна и некоторые чиновники там «пытаются достать Трампа».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известный российский актер Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в шоу одного из блогеров. Однако по дороге на съемки звезде не понравилось отношение к нему таксиста, на что он молчать не стал и обрушился на житель нецензурной бранью. алексей Панин в итоге предложил таксисту обратиться в полицию и там описать все произошедшее, а […]