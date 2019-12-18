Bild и Bellingcat назвали имя высланного из Германии после убийства Хангошвили офицера ГРУ

Один из российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Зелимхана Хангошвили, заместитель главного военного атташе, офицер ГРУ Евгений Суцкий, говорится в расследовании немецкого таблоида Bild и международной расследовательской группы Bellingcat.

Имя второго высланного российского дипломата не сообщается. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее писали Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel.

Спецслужбы Германии вели наблюдение за Суцким с 2019 года. По данным авторов расследования, он мог вербовать германских политиков для продвижения интересов российского газопровода «Северный поток-2».

Политический редактор Bild Юлиан Репке опубликовал фотографии Суцкого. На одной из них, как утверждает Репке, офицер ГРУ учит детей дипломатов в школе при российском посольстве в Берлине. При этом, как отметил журналист, после высылки высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого.

Евгений Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково в Ростовской области. В 2005 году он поступил в Горный университет в Москве, в 2008-м перешел в академию российской военной службы. В 2017 году он вместе с женой, которую также подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, и двумя детьми переехал в Берлин. Там он работал заместителем главного военного атташе в российском посольстве.

Убийство Хангошвили

Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Он был застрелен из пистолета в голову днем, на виду у прохожих, когда шел в мечеть. Нападавший, 49-летний мужчина, выбросил оружие в реку Шпрее и попробовал уехать с места преступления на велосипеде, но вскоре был задержан.

При нем был найден паспорт на имя Вадима Соколова, гражданина России 49 лет, а сотрудники российского консульства посетили его в тюрьме. Но давать показания мужчина отказался (и продолжает это делать), а российское посольство, по утверждению властей Германии, «отказывается сотрудничать в расследовании убийства».

Берлинская полиция в данный момент считает, что паспорт на имя Соколова – фальшивка, а к убийству, вероятно, были причастны российские спецслужбы. 4 декабря, после получения новых данных в ходе расследования убийства Хангошвили, власти Германии приняли решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине.

В ответ на это Москва 12 декабря также объявила о высылке из России двух немецких дипломатов. В МИД РФ был вызван посол Германии в России Гезе Андреас фон Гайр, и ему была вручена нота, что два сотрудники посольства ФРГ в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток.

Россия утверждает, что высылка немецких дипломатов – «вынужденная мера» и ответ на «безосновательное» решение Германии.

Расследователи The Insider и Bellingcat назвали возможное настоящее имя подозреваемого в убийстве: Вадим Николаевич Красиков, родившийся 10 августа 1965 года, уроженец села Кенестобе в Туркестанской области Казахстана. В 80-е годы его семья, по данным The Insider, переехала в Бурятию, а сам Красиков вместе с женой и двумя детьми позже переехал в Иркутск.

По их данным, Красиков-Соколов может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 года: тогда киллер так же подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил шесть раз. Вадим Красиков был объявлен в России в федеральный розыск по этому делу, но потом розыск неожиданно прекратили. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того, чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Хангошвили ранее опасался за свою жизнь и говорил немецким властям о преследовании со стороны российских властей. Это же заявляли его родные и близкие. Когда гражданин Грузии пытался получить убежище в Германии, он заявил на слушаниях в январе 2017 года, что российские власти «попытаются организовать» его убийство. Несмотря на эти заявления, просьба Хангошвили об убежище в Германии была отклонена. Тем не менее он не был сразу депортирован и продолжал жить на территории страны.

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