Mac Pro от Apple назван самым ремонтопригодным устройством за всю историю бренда. Это стало возможным благодаря модульной конструкции системного блока, позволяющей заменить отдельные компоненты самостоятельно.

Новый персональный компьютер Apple Mac Pro позиционируется, как самое впечатляющее, с возможностью расширения устройство. Все компоненты заключены в алюминиевый корпус, который легко снимается с каркаса, выполненного из нержавеющей стали. Это предоставляет доступ ко всем комплектующим, позволяя сделать замену, установить более мощные элементы. Интересной особенностью разбора является снятие крышки. При отсоединении ее от каркаса происходит размыкание контактов, и ПК отключается. Чтобы отсоединить компоненты, достаточно нажать кнопку или сдвинуть защелку. С такой степенью защиты ремонт может производить даже новичок.

Эксперты iFixit разобрали новинку от Apple и оценили ее ремонтопригодность. Оказалось, что устройство легко разбирается без помощи специалистов, замена компонентов выполняется без особого труда. Из недостатков они обратили внимание на то, что некоторые части можно приобрести только у Apple, а ценник на них не самый низкий. Mac Pro получил 9 из 10 баллов.

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