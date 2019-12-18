Восстание в Киеве: испуганный Зеленский обратился к украинцам

18.12.2019, 9:26, Разное

На своих страницах в социальных сетях украинский лидер опубликовал обращение, в котором назвал масштабный митинг в Киеве «сопротивлением старых элит». По мнению Зеленского, под окнами Верховной Рады звучат не голоса фермеров, а политические лозунги.  

Участники манифестации вышли на улицы из-за земельной реформы. Жители опасаются, что открыв рынок земли, власть продаст плодородные территории иностранцам. Однако глава государства заверил, что прислушивается к мнению народа относительно законодательной инициативы. Он отметил, что между чтениями в законопроект вносятся изменения.

«Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых «элит». Это я вам гарантирую», – сказал Зеленский.



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