Ученые: Жирная пища отключает нервную связь кишечника с мозгом на несколько часов

Ученые из Университета Дьюка провели исследование на рыбках данио и выяснили, что жирная пища может нарушить связь между кишечником и мозгом. Клетки, которые обычно сообщают мозгу и остальной части тела о том, что происходит внутри кишечника после еды, перестают работать послу употребления еды с высоким содержанием жиров и полностью отключают эту связь на несколько часов.

Энтероэндокринные клетки, которые встречаются по всей слизистой оболочке кишечника, играют ключевую роль в передаче сигналов организму о важнейшем пищеварительном канале. В дополнение к высвобождению гормонов, клетки также имеют недавно обнаруженную прямую связь с нервной системой и мозгом. Эти клетки производят по меньшей мере 15 различных гормонов, чтобы послать сигналы остальному организму о движении кишечника, ощущении сытости, пищеварения, усвоения питательных веществ, чувствительности к инсулину и накоплению энергии. Так как они перестают передавать сигналы, люди после употребления жирной пищи продолжают испытывать голод, что заставляет их есть еще больше.

Это ранее недооцененная часть цикла после приема пищи. Если это происходит каждый раз, когда люди едят нездоровую пищу с высоким содержанием жиров, процесс может привести к изменению передачи сигналов инсулина, что, в свою очередь, может способствовать развитию инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

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