В Киеве заявили о неспособности поставить Перу самолет Ан-178

Концерн «Укроборонпром» не способен выполнить заключенный с Перу контракт на поставку одного самолета Ан-178, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт на 65 млн долларов на поставку и обслуживание одного Ан-178. Сделка стала первой подобной с 2015 года. Однако, по словам депутата, «пикантность» контракта заключается в том, что у компании «Антонов» нет самолета Ан-178.

По словам парламентария, это не первый подобный случай для Украины. Киев и ранее подписывал контракты на поставку несуществующих новых самолетов с Казахстаном, Египтом, Туркменией. При этом ни один из этих контрактов так и не был выполнен, передает РИА «Новости».

«Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет», – добавил парламентарий.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП «Антонов» произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.

При этом, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подготовка к серийному производству Ан-178 даже не начиналась, все работы свернули еще в 2017 году в том числе потому, что до трети комплектующих Ан-178 – российского производства. Причем таких, которые быстро не заменишь: авионика, гидравлика, система управления. Кроме того, из-за смены комплектующих стоимость Ан-178 резко подскочила с 25 до 45 млн долларов.

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