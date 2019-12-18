«Разбитые очки, поврежденная камера». Журналист «Радіо Свобода» рассказал о стычках под Радой

Журналист «Радіо Свобода» Сергей Нужненко заявил 17 декабря в Facebook, что полицейские повредили его технику в ходе стычек под Верховной Радой в Киеве.

«Эпизод 1. Сотрудник полиции (бывший «Беркут») на мои крики «Пресса» обращает на меня особое внимание и пытается выбить камеру и телефон, в итоге он сбивает с меня очки, отталкивает меня назад, я падаю на землю. Эпизод 2. Во время разгона и сноса палаточного городка сотрудники правоохранительных органов с такой силой бьют меня в спину, что я улетаю на несколько метров от места, где стоял, и падаю на асфальт (повредили камеру) прямо под ноги бойцов Нацгвардии. Более 10-15 из них пробегаются по мне, не давая подняться. Спасибо полиции диалога, которая меня вытащила. В сумме разбитые очки, поврежденная камера, ушиб правой руки и синяки», – заявил журналист.

Он добавил, что написал заявление о правонарушениях в Печерское районное отделение полиции.

«В райотделе один из полицейских сказал мне, что это не обязанность полиции определять, профессиональная техника у вас или нет, журналист перед ними, или митингующий, и что там написано на удостоверении, и вообще вы сами виноваты, что были там», – отметил Нужненко.

Потрійний джекпот сьогодні я зірвавСутички біля Верховної РадиНа фото .Епізод 1. Працівник поліції ( бувший Беркут)… Posted by Serhii Nuzhnenko on Teisipäev, 17. detsember 2019

17 декабря активисты устроили под Верховной Радой акцию против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно не известно, был ли этот человек участником акции протеста.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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