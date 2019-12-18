Максим Галкин поставил в замке антикварную дверь из бронзы

Максим Галкин решил рассказать подписчикам о роскошной антикварной двери из бронзы, которую он поставил в своем замке. По словам юмориста, часть работ по монтажу и реставрации он выполнял сам.

Как сказал супруг Пугачевой, он не собирался хвастаться перед россиянами своими деньгами, а лишь хотел обеспечить дом качественной огранкой. Замок Галкин также построил не для того, чтобы стать популярней. «Дом по типовому проекту — это скучно, поэтому я построил нечто, что развлекло меня в процессе строительства», — поделился шоумен. Сразу найти подходящую дверь не удавалось, из-за чего изначально в апартаментах звездного семейства была установлена обычная. Затем комик нашел необходимый элемент недостающей конструкции замка, который создал промышленник Фердинанд Барбедиенн в середине XIX века. Литейщик вместе с коллегой выполнил специальный механизм, копирующий произведения из бронзы времен Средневековья.

Внутреннюю сторону антикварной двери избранник Примадонны отделал купленными в Париже эмалями XVII века. Их сюжеты посвящены страстям Христовым. Обрамление Галкин придумал сам. Произведение телеведущего вызвало восторг среди представителей шоу-бизнеса. Свои комментарии на странице артиста оставили Саша Савельева, мать Тимати Симона Юнусова и многие другие.

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