Ученые: Сахарный диабет повышает риск сердечных заболеваний

Ученые из университета Глазго провели исследование, в котором участвовало более 370000 пациентов, были проанализированы измерения HbA1c или среднего уровня глюкозы в крови в течение двух-трех месяцев. Результаты показали, что сахарный диабет повышает риск сердечных заболеваний.

Пациенты с высоким риском диабета также имеют повышенную вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, но не из-за более высокого уровня сахара, показали новые исследования. Исследователи из Университета Глазго говорят, что эта тенденция в значительной степени обусловлена ​​более высокой распространенностью других факторов сердечной недостаточности, таких, как ожирение и высокое кровяное давление.

Исследование было направлено на то, чтобы установить, может ли знание уровня HbA1c, которое все чаще измеряется при скрининге диабета, улучшить оценку риска сердечных заболеваний у пациентов. Команда пришла к выводу, что в то время, как люди с риском развития диабета в среднем на 80% более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми с нормальным уровнем HbA1c, такой риск в основном не обусловлен более высоким уровнем глюкозы в крови. Это скорее распространенность других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как возраст, артериальное давление, курение и индекс массы тела (ИМТ).

Профессор Навид Саттар из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета сказал, что хотя оценка уровней HbA1c минимально увеличивает прогнозирование риска сердечно-сосудистых заболеваний, у пациентов с риском развития диабета следует надлежащим образом измерять и контролировать факторы риска заболеваний сердца, используя обычные методы.

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