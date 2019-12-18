Россияне назвали фильм 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала картина «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо, следует из данных статистики проекта «Кино Mail.ru».
В тройку лидеров также вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.
«На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы проекта.
Сериалом года зрители назвали драму «Чернобыль», на втором месте оказалась криминальная комедия «Почему женщины убивают», третью строчку заняла антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы».
«Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год», – добавили в пресс-службе.
Список возглавила военная драма «Т-34», второе и третье место заняли супергеройские блокбастеры «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».
Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стала «Игра престолов», на втором месте оказался русско-турецкий проект «Султан моего сердца», на третьем – российская историческая драма «Годунов».
Напомним, 14 декабря СМИ сообщали, что по результатам за 11 месяцев этого года, из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате.
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