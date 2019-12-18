Россия задержала пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов, сообщает телеканал NHK.

Суда принадлежат кооперативу в городе Немуро в префектуре Хоккайдо, они занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.

По словам представителя префектуры, шхуны были направлены на остров Кунасири после того, как российская сторона сказала о несоответствиях в судовых записях об объемах улова.

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