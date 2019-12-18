Серьезная проблема Путина вскрылась из-за снимков в Кремле

Британские журналисты, исследовавшие фотографии из Кремля, обнаружили, что компьютеры президента России Владимира Путина беззащитны перед хакерами. На них установлена устаревшая операционная система Windows XP, поддержка которой давно прекращена, сообщает телеканал «360».

На кадрах были запечатлены две вычислительных машины. Специалисты также смогли разглядеть, что в качестве фонового изображения на них были установлены фотографии кремлевских башен.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Нас везде обманывают: или сомнительные СМИ, или скользкие газетёнки. И вот он, казалось бы, свет в конце тоннеля – убедительный источник с солидным контентом. Так думали многие, пока наружу не вылезла вся грязная подноготная издательства «Новой газеты», известного своей оппозиционной либерально-демократичной направленностью.«НГ» существует с 1993 года и уже тогда, среди великого множества изданий, они умудрились […]