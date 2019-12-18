Постаревшая Успенская серьезно покалечилась на съемках

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Последнее: Нас везде обманывают: или сомнительные СМИ, или скользкие газетёнки. И вот он, казалось бы, свет в конце тоннеля – убедительный источник с солидным контентом. Так думали многие, пока наружу не вылезла вся грязная подноготная издательства «Новой газеты», известного своей оппозиционной либерально-демократичной направленностью.«НГ» существует с 1993 года и уже тогда, среди великого множества изданий, они умудрились […]
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