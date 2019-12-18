Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина

В этот день в 1921 году родился Народный артист России Юрий Никулин.
Вернувшись с фронта Великой Отечественной войны, Никулин решил учиться актерскому мастерству и пробовал поступить в различные театральные ВУЗы. Но экзаменаторы актера в нем не разглядели и в институт не приняли. Поэтому Юрий Никулин пошел в студию клоунады и разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.
И после вышел на арену помощником известного клоуна Карандаша. Вскоре Никулин составил прекрасный творческий дуэт с Михаилом Шуйдиным. Так началась полувековая цирковая жизнь Никулина. В 1958 году его приглашают сняться в кино.
Сначала это были маленькие роли в фильмах «Девушка с гитарой», «Неподдающиеся», «Друг мой, Колька!». Закрепить амплуа комедийного актера помог образ Балбеса из «Самогонщиков» (1961), «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Никулин снялся почти во всех комедиях Гайдая. «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники» вошли в классику советского кинематографа. Памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре Памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре Однако есть на счету актера и серьезные драматические роли в лентах «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны», «Ко мне, Мухтар!» и других.
Юмор Юрия Никулина был невероятно добрым. Многие его цитаты до сих пор дарят не только смех — они исполнены простой мудрости бытия.
Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение.
Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.
Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут.
Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
А если кто-то просто улыбнется, мне и это будет радостно сознавать. Потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб.
Праздники 18 декабря:
Международный день мигранта.
День работников органов ЗАГСа в России.
События дня:
1833 г. — впервые исполнен гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».
1876 г. — в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация.
1940 г. — утвержден «План Барбаросса» — план нападения нацистской Германии на СССР.
Именинники:
Геннадий, Илья, Сергей.
Родились:
Иосиф Сталин (1878 — 1953 гг.) — советский государственный и политический деятель.
Стивен Спилберг (1946 г.) — американский кинорежиссёр.
Брэд Питт (1963 г.) — американский актёр.
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