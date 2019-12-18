Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина

В этот день в 1921 году родился Народный артист России Юрий Никулин.

Вернувшись с фронта Великой Отечественной войны, Никулин решил учиться актерскому мастерству и пробовал поступить в различные театральные ВУЗы. Но экзаменаторы актера в нем не разглядели и в институт не приняли. Поэтому Юрий Никулин пошел в студию клоунады и разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

И после вышел на арену помощником известного клоуна Карандаша. Вскоре Никулин составил прекрасный творческий дуэт с Михаилом Шуйдиным. Так началась полувековая цирковая жизнь Никулина. В 1958 году его приглашают сняться в кино.

Сначала это были маленькие роли в фильмах «Девушка с гитарой», «Неподдающиеся», «Друг мой, Колька!». Закрепить амплуа комедийного актера помог образ Балбеса из «Самогонщиков» (1961), «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Никулин снялся почти во всех комедиях Гайдая. «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники» вошли в классику советского кинематографа. Памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре Памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре Однако есть на счету актера и серьезные драматические роли в лентах «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны», «Ко мне, Мухтар!» и других.

Юмор Юрия Никулина был невероятно добрым. Многие его цитаты до сих пор дарят не только смех — они исполнены простой мудрости бытия.

Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение.

Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.

Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут.

Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы.

А если кто-то просто улыбнется, мне и это будет радостно сознавать. Потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб.

Праздники 18 декабря:

Международный день мигранта.

День работников органов ЗАГСа в России.

События дня:

1833 г. — впервые исполнен гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».

1876 г. — в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация.

1940 г. — утвержден «План Барбаросса» — план нападения нацистской Германии на СССР.

Именинники:

Геннадий, Илья, Сергей.

Родились:

Иосиф Сталин (1878 — 1953 гг.) — советский государственный и политический деятель.

Стивен Спилберг (1946 г.) — американский кинорежиссёр.

Брэд Питт (1963 г.) — американский актёр.

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