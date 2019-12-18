В Пентагоне подтвердили слежку за российским кораблем-разведчиком

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о слежке за российским кораблем-разведчиком «Виктор Леонов», который находится у побережья штатов Флорида и Южная Каролина.
«NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль «Виктор Леонов», в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе», – говорится в сообщении NORAD, передает РИА «Новости».
В командовании не стали раскрывать, какие «конкретные меры» предпринимаются, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты США и Канады.
Во вторник официальные лица США заявили, что разведывательный корабль ВМФ РФ «Виктор Леонов» якобы совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Флорида и Южная Каролина. В РФ оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды.
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