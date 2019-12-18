Российский блогер умер от туберкулеза после 27 лет за решеткой

Сергей Новик, известный в интернет-среде под прозвищем «Мопс дядя Пес» скончался в возрасте 46 лет. 27 из них он провел в местах лишения свободы, сообщает Life.
Новик получил популярность на видеохостинге Youtube. В 2013 году он появился на кадрах ролика в полуголом виде и общался на тюремном диалекте. Видео вскоре стало вирусным. О смерти пользователя Сети сообщили администраторы сервиса во время трансляции на его канале.
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