Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,41% – до 65,83 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,61% – до 60,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API о том, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,7 млн баррелей после увеличения на 1,4 млн неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя почти на 1,3 млн баррелей.

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