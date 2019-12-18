Задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Сотрудники пограничной службы задержали еще троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, сообщили в региональном СК.

«16 декабря сотрудниками ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу РФ с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

С задержанными ведутся следственные действия, розыск еще одного подозреваемого продолжается.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Ранее суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве.

После перестрелки в розыск были объявлены четыре человека.

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