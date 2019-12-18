Задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Сотрудники пограничной службы задержали еще троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, сообщили в региональном СК.
«16 декабря сотрудниками ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу РФ с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
С задержанными ведутся следственные действия, розыск еще одного подозреваемого продолжается.
Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Ранее суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве.
После перестрелки в розыск были объявлены четыре человека.
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Последнее: (Сообщение минэкономразвития — pdf (http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4/191218_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4)) Ура! Выходим из кризиса? Увы, нет. Наши доходы в 2019 году никак не изменились, а весь пересмотр роста с 0,2% до 0,8% за 9 месяцев 2019 (по сравнению с тем же периодом 2018) произошел за счет пересмотра базы. Причем, так хитро, что итоговая цифра за 2018 год не изменилась. Это […]
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