Арахис может провоцировать развитие цирроза и рака печени, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Это происходит в тех странах, где растение составляет основу питания и употребляется в больших количествах.

Рассказывая о земляном орехе, как часто ошибочно называют это однолетнее травянистое растение по месту развития и вызревания плодов под землей, диетолог отметила его достоинства и недостатки. На самом деле оно относится к семейству бобовых, хотя его ближайшие сородичи горох, соя и фасоль создают свои семена на поверхности под лучами солнца. Вред и польза арахиса постоянно обсуждаются как учеными, так и людьми, ведущими здоровый образ жизни.

Помимо приятного вкуса, в нем много полезных кислот, витаминов и минералов. Сто граммов арахиса содержит половину дневной нормы магния и фосфора. Все это в сочетании с крайне низким уровнем холестерина делает его подходящим для здорового рациона. Кроме того, полифенолы, входящие в его состав, являются природными антиоксидантами. Они используются в профилактике заболеваний сердца и сосудов, защищают клетки от раннего старения и появления злокачественных образований. Обжаривание не разрушает эти полезные вещества и зерна остаются полезными. Земляной орех содержит клетчатку, которая положительно влияет на процесс пищеварения и улучшает состояние органов ЖКТ. Благодаря наличию фолиевой кислоты, он полезен для женщин в период вынашивания ребенка. У мужчин предотвращает риск бесплодия, влияя на гормональный фон.

Вред данного продукта питания связан именно с условиями его выращивания. Избыточное употребление плодов приводит к циррозу печени и онкологии. При ненадлежащих условиях хранения в арахисе развиваются грибки и плесень, которые поселяются в нем еще под землей. Эти микроорганизмы могут поражать клетки организма человека. Поэтому так важно покупать и употреблять в пищу только свежие продукты. Детям и людям, склонным к аллергии, диетолог советует употреблять 5-10 зерен в день.

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